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تنافس هلالي تعاوني باطني.. للهدف الأجمل في الجولة 21

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تنافس هلالي تعاوني باطني.. للهدف الأجمل في الجولة 21

يتنافس الثلاثي، الكاميروني تاوامبا ( التعاون ) والبيروفي كاريلو ( الهلال ) والأنجولي فابيو ( الباطن ) على أفضل هدف في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأحرز تاوامبا الهدف الثالث للتعاون في مرمى الاتفاق ( 3-0) بينما كان هدف كاريلو الأول في مرمى الفتح ( 5-2)، فيما سجل فابيو هدفه في شباك الوحدة ( 3-0 ).

وجاء اختيار الثلاثي عن طريق اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وستعلن النتيجة فور انتهاء التصويت خلال الساعات المقبلة القريبة.

تنافس هلالي تعاوني باطني.. للهدف الأجمل في الجولة 21

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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