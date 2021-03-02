بالصور.. إزالة منزلين آيلين للسقوط في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، منزلين آيلين للسقوط في شارع أبو عبدالله بحي أبوالريش.

المنزلان على مساحة 400 م2، بارتفاع 4 طوابق، جرى فصل المرافق عنهما وفرض كردون أمني حولهما حتى الانتهاء من الإزالة، تحت إشراف مدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة الأزمات والكوارث.

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على مراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.