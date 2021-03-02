بالصور.. رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتفقد 6 طلاب أصيبوا بانقلاب سيارة

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الدقهلية - رامي محمود:

أجرى الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية ‏الأزهرية، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقد خلالها 6 من طلاب أزهريين في مستشفى المنصوزة الدولي، أصيبوا في انقلاب سيارة أجرة ميكروباص كانوا يستقلونها بإحدى الترع على طريق تلبانة-شاره بمركز المنصورة.

اطمأن الجنيدي على الحالة الصحية للطلاب بدر محمد محمود ‏إبراهيم، فارس محمد محمود مراد، أحمد ناجي عبد المنعم خلف، والذين جرى نقلهم للعناية ‏المركزة، والطلاب محمد محمود فرحات إبراهيم، السيد إبراهيم إبراهيم طعيمه، محمد ‏إبراهيم إبراهيم طعيمه، وجميعهم بالصف الأول الثانوي بالقسم العلمي بمعهد بنين تلبانة الإعدادي الثانوي الأزهري.‏

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة عن إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بمياه ترعة "كوم الدربي" الموازية لطريق (تلبانة / شاوة) أمام قرية "تلبانة" دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تم استخراج السيارة و١٣ من مستقليها، وجميعهم طلبة بالمعهد الديني الإعدادي الثانوي الأزهري بقرية "تلبائة" متوجهين لمحال إقامتهم عقب أدائهم الامتحانات.

بالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم (د ع أ ٩٦٤٥ أجرة) قيادة رفاعي رفاعي عبد السلام ٣٣ عامًا - سائق، ومقيم قرية تلبانة دائرة مركز المنصورة باتجاه شاوة، حيث اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته إحدى السيارات بالاتجاه المقابل، ما أدى إلى انحرافه وانقلابه بمياه الترعة المشار إليها.

بسؤال قائد السيارة والمصابين أيدوا ذات المضمون واتهم المصابون قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان، وحرر بذلك المحضر رقم ٤٧٢٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.