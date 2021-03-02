جامعة سوهاج توقف عضو هيئة تدريس افترض وفاة لاعب بالزمالك في سؤال امتحان

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبد الواحد:

اتخذت جامعة سوهاج قرارًا، اليوم الثلاثاء، بوقف انتداب عضو هيئة تدريس وإحالته للتحقيق، بعد وضعه سؤالا افترض وفاة اللاعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك أشرف بنشرقي بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر.

وجاء في السؤال الذي افترضه واضعه:"ظهور مشاكل بين زوجة بنشرقي وأولاده وشقيق له مصري الجنسية يقيم بسوهاج، على تركته الضخمة التي تركها انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم، ويطلب واضع الامتحان من الطلاب الإجابة على أسئلة بهذا الصدد وفقًا لدراستهم لمادة القانون الدولي".

وأفادت الجامعة:"بالإشارة إلى ما جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، عن واقعة امتحان كلية الحقوق بجامعة سوهاج، وذكر أستاذ المادة أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك، وما تناوله السؤال من المساس بحياته الشخصية فإن الجامعة تحترم نادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره العظيم، مثله كسائر الأندية وجماهيرها".

وأضاف بيان صادر عن جامعة سوهاج:"تدرك إدارة الجامعة ما أثير حول هذا السؤال الذي تناول الحياة الخاصة لللاعب، كان يجب أن يكون أستاذ المادة أشد حرصا من ذلك، لكنها تؤكد هنا أن أسئلة الامتحان هي مسئولية واضعه".