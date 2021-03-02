اشتباكات بالأيدي بين لاعبي فريقي اتحاد نبروه وكهرباء طلخا

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

وقعت اشتباكات بالأيدي بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لفريقي اتحاد نبروه وكهرباء طلخا بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم بمحافظة الدقهلية.

كانت مباراة كرة قدم قد جمعت بين فريقي كهرباء طلخا ونبروه في المجموعة التاسعة بدوري القسم الثالث، في الدقهلية، وأثناء المباراة حدثت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية.

وقال أحمد المسيري، رئيس نادي نبروة الرياضي، إن المباراة أقيمت بدون وجود مراقب المسابقات ولا مراقب التحكيم.

وأضاف "المسيري" إن اشتباكات وقعت بعد المباراة، والتي انتهت بفوز فريق نادي كهرباء طلخا بهدف واحد دون رد، ووصلت الاشتباكات إلى حجرة خلع الملابس بعد المباراة.

وأكد أنه لن يتقدم بشكوى فيما حدث لمنطقة كرة القدم.