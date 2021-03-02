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بالأسماء.. إصابة ١٢ شخصًا في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

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بالأسماء.. إصابة ١٢ شخصًا في انقلاب ميكروباص بالدقهلية بالأسماء.. إصابة ١٢ شخصًا في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

مصراوي Masrawy

04:18 م الثلاثاء 02 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 12 شخصًا بينهم طلاب بإصابات خطيرة تنوعت بين جروح وكسور إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها عائدين من الامتحانات، عقب اصطدامها بسيارة نقل على كوبري أجا العلوي بالدقهلية أمام قرية النخيل.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كًل من فتحي البسيوني، 26 عامًا، هشام عصمت، 35 عامًا، محمدي أحمد 18 عامًا، خلود خالد محمود 20 عامًا، عبدالرحمن محمود أحمد 25 عامًا، إسراء عبدالناصر أحمد 20 عامًا، أمل محمود ماهر 18 عامًا، محمد باسم عبدالعزيز 18 عامًا، فاطمة فتحي خيرت، 18 عامًا، روضة رضا عبدالحليم 21 عامًا، ضحى مجدي حسون 19 عامًا باشتباه كسر في الضلوع، وأسماء محمود نعيم 22 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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