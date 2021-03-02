قتله الجوع.. القصة الكاملة لوفاة الطفل "أنس" ضحية الإهمال في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أسدلت محكمة جنح طوخ، أمس الإثنين، الستار على واقعة الطفل "أنس"، المعروف إعلاميًا باسم "ضحية الموت جوعًا"، بعد أن تركه والده ووالدته 9 أيام وحيدًا بمنزلهما بقرية عزبة كفر الفقهاء في طوخ، والتي أصدرت حكمها بالسجن عامين وكفالة ألف جنيه لـ"شيماء. ع" والدة الطفل "أنس" والسجن عام وكفالة 300 جنيه لـ"عاطف. ج" والد الطفل.

بداية القصة تعود إلى 17 أكتوبر من العام الماضي، عندما وقع خلاف بين الزوج وزوجته، خرجت على إثره الأخيرة من منزلهما، مصطحبة ابنها الثاني الطفل "مروان"، بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها بذات الناحية دون علم الزوج، مع تأخر الزوجة في العودة إلى منزلها، توجه زوجها إلى عمله، تاركًا الرضيع داخل الشقة وحيدًا، بينما لم يغلق باب المسكن، اعتقادًا منه بعودة زوجته عقب انتهائها من شراء متطلباتها، وهو ما لم يحدث، واكتشف الأب وفاة طفلهما بعد أيام قضاها في عمله.

وقال أشقاء والد الطفل، لـ"مصراوي"، إنهم علموا من شقيقه أن مشاجرة نشبت بينه وزوجته بسبب خلال على 50 جنيهًا، خرج بعدها للعمل في إحدى "المحمصات" بالقاهرة.

وأضافوا: "خرجت الزوجة ومعها جركن مياه لتملأه، وأخذت معها طفلها الأكبر مروان، فيما جمع والد الطفل ملابسه واحتياجاته للسفر، الذي يقضي فيه ما يزيد عن 10 أيام، وعندما تأخر، خرج إلى عمله تاركًا باب الشقة مفتوحًا والطفل نائم".

وأوضح أعمام الطفل، إن الأب "عاطف" والأم "شيماء"، متزوجان منذ ما يقرب من 4 أعوام، ولديهم طفلين، الأكبر "مروان" 3 أعوام، والطفل الضحية "أنس"، لم يكمل شهره الرابع، وأن حياتهم الزوجية لم تكن مستقرة، ومرت بالعديد بالمشاكل.

وخلال التحقيقات، أفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته، ومبيته في محل عمله لعدة أيام متواصلة إثر تلك الخلافات، وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.

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