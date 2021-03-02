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اعترضوا على إدارته للمباراة.. حكم يحرر محضر ضد فريق كرة قدم بالدقهلية

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اعترضوا على إدارته للمباراة.. حكم يحرر محضر ضد فريق كرة قدم بالدقهلية اعترضوا على إدارته للمباراة.. حكم يحرر محضر ضد فريق كرة قدم بالدقهلية

مصراوي Masrawy

03:33 م الثلاثاء 02 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

حرر حكم مباراة فريقي منية سمنود، وشباب بدواي، بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم بالدقهلية، محضرًا بقسم الشرطة، يتهم فيه أفراد الجهاز الفني لنادي شباب بدواي، بالاعتداء عليه بالضرب اعتراضًا على قراراته التحكيمية خلال المباراة.

تلقى اللواء رأفت الفقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا، بورود بلاغ من أحمد لطفي إبراهيم، 32 عامًا، أخصائي نشاط رياضي بكلية العلوم جامعة المنصورة "حكم مباراة كرة القدم بين نادي منية سمنود ومركز شباب بدواي" اتهم فيه الفريق الأخير بالاعتداء عليه بالضرب.

واتهم الحكم مسئولين بقطاع الناشئين بمركز شباب بداوي، ولاعبين بالفريق وإداريين بالسب والشتم والاعتداء عليه باليد.

وبسؤاله عن عدم إثبات ذلك عقب انتهاء المباراة قرر بأنه لم تكن لديه الرغبة في إثبات ذلك، إلا أنه بمراجعة رؤسائه، طلبوا منه تحرير محضر إثبات حالة.

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