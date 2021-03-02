مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقي شخصان مصرعهم بينهم طفل في حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي على طريق "الستاموني- أبو حسن" التابعة لمدينة الستاموني بالدقهلية.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط ضحايا.

بالفحص تبين أنه أثناء قيادة سامي ياقوت السيارة رقم "د هـ ص ٥١٢٣" اصطدم بجرار زراعي بمقطورتين بدون لوحات معدنية قيادة إسماعيل إبراهيم ٣٦ عامًا سائق.

وتبين أن سبب الحادث انفلات المقطورتين من الجرار وانحرافهما واصطدمهما بالسيارة من الخلف ونجم عن ذلك وفاة كلً من أحمد عبدالهادي محمد القصبي ٢٥ عامًا حداد مسلح كان متواجد بالصندوق الخلفي للسيارة، ومحمد مسعد عطية خليفة ١٠ أعوام تلميذ تصادف تواجده بمكان الحادث، وجرى نقل جثمان المتوفيين إلى مستشفى بلقاس المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ١١٩٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة الستاموني، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.