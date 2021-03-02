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لتعثره دراسيًا.. طالب جامعي ينتحر فى مياه النيل بالدقهلية

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لتعثره دراسيًا.. طالب جامعي ينتحر فى مياه النيل بالدقهلية لتعثره دراسيًا.. طالب جامعي ينتحر فى مياه النيل بالدقهلية

مصراوي Masrawy

03:25 م الثلاثاء 02 مارس 2021

الدقهلية-رامي محمود:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، جثمان طالب بكلية الحقوق من مياه النيل أمام منطقة الحاجبى بميت غمر، وأكد أفراد أسرته أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب تعثره دراسيًا.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من بعض الأهالي بوجود جثة طافية لأحد الأشخاص بمياه نهر النيل بميت غمر.

انتقل ضباط وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وجرى انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لشخص يدعى أحمد السيد ٢٨ عامًا حاصل على الثانوية العامة، مقيم زفتى بمحافظة الغربية، ويرتدى ملابسه كاملة وعثر بين طياتها على بطاقة تحقيق شخصية ولا توجد بالجثة إصابات ظاهرية وتم نقلها إلى مستشفى ميت غمر العام.

وبسؤال والده ٦٣ عامًا بالمعاش، وشقيقه "محمد" قررا بأن المتوفي كان يعاني من حالة نفسية منذ 5 أعوام لتعثره دراسيًا فى كلية الحقوق، وخرج من المنزل فجر اليوم تاركًا هاتفه المحمول ولم يتهما أحد بالتسبب وفاته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٩٤ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم شرطة ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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