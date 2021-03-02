نجار يطعن جاره بسكين بسبب خلافات الجيرة في بلقاس

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب نجار مسلح بطعنات، اليوم الثلاثاء، على يد جاره بقرية السماحية الكبرى التابعة لبلقاس بمحافظة الدقهلية بسبب خلافات الجيرة.

وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بورود إشارة لمركز شرطة بلقاس من مستشفي بلقاس المركزي بوصول رضا أحمد ٢٦ عامًا نجار مسلح، مصابًا بجرح نافذ بالصدر من الخلف بالجانب الأيسر.

بسؤال المصاب، اتهم "عبدالمحسن.ع" ٢٣ عامًا نجار مسلح، ومقيم بذات القرية بالاعتداء عليه بسلاح أبيض "مطواة" بحوزته وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة .

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وجرى التحفظ عليها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣١٩٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة بلقاس وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.