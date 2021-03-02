إصابة ١٣ طالبًا في انقلاب ميكروباص بترعة في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب ١٣ طالبًا بإصابات مختلفة في انقلاب ميكروباص، كان يقلهم أثناء عودتهم من الامتحانات بترعة كوم الدربي على طريق "تلبانة- شاوة" بمدينة في الدقهلية.

وكان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بمياه ترعة "كوم الدربي" الموازية لطريق (تلبانو- شاوة).

بالانتقال جرى استخراج السيارة و ١٣ من مستقليها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري والأهالي وجميعهم طلبة بالمعهد الديني الثانوي الأزهري بقرية "تلبانة"، وتبين أنهم كانوا في طريقهم لمحال إقامتهم عقب فراغهم من أداء الامتحان.

وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم (د ع أ ٩٦٤٥ أجرة) قيادة رفاعي عب

السلام ٣٣ عامًا سائق، باتجاه شاوة بمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته إحدى السيارات بالاتجاه المقابل ما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها بمياه الترعة، ونجم عن ذلك إصابة مستقلي السيارة بكدمات وسحجات وانصراف ٩ طلاب من المكان وتحويل ٤ آخرين إلى مستشفى المنصورة الدولي وجميعهم يقيمون قرية " شاوة " بالمنصورة.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين أيدوا ذات المضمون واتهم المصابين قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٧٢٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.