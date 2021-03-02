أخبار عاجلة

نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة ١٣ طالبًا في انقلاب ميكروباص بترعة في الدقهلية

Print
إصابة ١٣ طالبًا في انقلاب ميكروباص بترعة في الدقهلية إصابة ١٣ طالبًا في انقلاب ميكروباص بترعة في الدقهلية

مصراوي Masrawy

03:08 م الثلاثاء 02 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب ١٣ طالبًا بإصابات مختلفة في انقلاب ميكروباص، كان يقلهم أثناء عودتهم من الامتحانات بترعة كوم الدربي على طريق "تلبانة- شاوة" بمدينة في الدقهلية.

وكان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بمياه ترعة "كوم الدربي" الموازية لطريق (تلبانو- شاوة).

بالانتقال جرى استخراج السيارة و ١٣ من مستقليها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري والأهالي وجميعهم طلبة بالمعهد الديني الثانوي الأزهري بقرية "تلبانة"، وتبين أنهم كانوا في طريقهم لمحال إقامتهم عقب فراغهم من أداء الامتحان.

وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم (د ع أ ٩٦٤٥ أجرة) قيادة رفاعي عب

السلام ٣٣ عامًا سائق، باتجاه شاوة بمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته إحدى السيارات بالاتجاه المقابل ما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها بمياه الترعة، ونجم عن ذلك إصابة مستقلي السيارة بكدمات وسحجات وانصراف ٩ طلاب من المكان وتحويل ٤ آخرين إلى مستشفى المنصورة الدولي وجميعهم يقيمون قرية " شاوة " بالمنصورة.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين أيدوا ذات المضمون واتهم المصابين قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٧٢٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية