بالصور.. وكيل أزهر أسوان يتفقد لجان الامتحانات بمعاهد دراو

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أسوان– إيهاب عمران:

تفقد الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الشهادة الابتدائية، والنقل الإعدادي والثانوي، بمعهد فتيات دراو الإعدادي، وفتيات دراو الإعدادي النموذجي، وبنين دراو الإعدادي النموذجي، ودراو الثانوي بنين وفتيات، ومجمع الشيخ عمران الابتدائي النموذجي.

واطمأن "عبدالحميد "على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير سبل الراحة للطلاب في اللجان، وعدم وجود مايعرقل سير أعمال الامتحانات، مع التنبيه بتنفيذ الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح عبدالحميد أن طلاب الصف السادس الابتدائي أدوا الامتحان اليوم في المواد العربية والثقافية، بينما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، وطلاب الصف الثاني الثانوي بقسميه العلمي والأدبي الامتحان في التفسير والحديث والتوحيد .