بنسبة تخطت 100%.. تطعيم مليون و195 ألف طفل ضد الشلل بالشرقية

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الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي انطلقت أمس الأول الأحد، شهدت حتى الآن، تطعيم أكثر من مليون و195 ألف طفل، بنسبة تغطية تخطت 99%.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستمر حتى غدًا الأربعاء، وتخطت المستهدف تطعيمه من الأطفال، والذي كان مقدرًا بمليون و195 ألف و490 طفلًا على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس أعوام، من المصريين وغير المصريين.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الحملة يشارك فيها 2401 فريق طبي، بينهم 501 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1900 فريق متحرك، فيما جرى تقسيمهم إلى 614 فريق بالحضر، و1787 فريق بالريف.