الكشف على 1904 من المنتفعات ضمن قافلة تنظيم الأسرة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

وجهت مديرية الصحة بالقليوبية، قافلة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حِقك تنظمي"، لتوفير خدمات ووسائل بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات وذلك إلى قرى "الأحراز، الشوبك، كفر شبين"، والتابعة لإدارة شبين القناطر الصحية، وجرى تقديم الخدمة عن طريق العيادات الثابتة والعيادات المتحركة لـ 1904 من المنتفعات.

وقالت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، إن القوافل انطلقت اليوم، وتستهدف قرى "الأحراز، والشوبك، وكفر شبين بإدارة شبين القناطر".

وأشارت عمران إلى أن القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى وتستهدف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات فى الفئة العمرية من "15: 49" عامًا.

وأضافت أن القوافل تتضمن توفير خدمة أخصائي النساء والتوليد والكشف بالسونار، ووسائل تنظيم طويلة المفعول وعيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على الأسئلة للمنتفعات مع التصدي للشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.