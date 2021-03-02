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إزالة مقالب القمامة المخالفة بوادي الخناصير في شرم الشيخ

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إزالة مقالب القمامة المخالفة بوادي الخناصير في شرم الشيخ إزالة مقالب القمامة المخالفة بوادي الخناصير في شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

02:04 م الثلاثاء 02 مارس 2021

جنوب سيناء– رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من تطهير منطقة الخناصير التابعة لمدينة شرم الشيخ، ورفع المخلفات الصلبة بها، وإزالة مقالب القمامة التي كانت توجد بها بمخالفة القانون لكونها غير مرخصة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن منطقة الخناصير كان يجري إلقاء المخلفات الصلبة بها بكميات كبيرة, وتقدم المواطنين بشكاوى في مقالب قمامة غير مرخصة وضارة بالبيئة ولا تطبق شروط السلامة والصحة البيئية ما يؤدي إلى نشر التلوث وتصاعد الأدخنة السامة.

وقال المحافظ إنه جرى تحذير شركات النظافة العاملة في جمع ونقل القمامة من التعامل مع هذه المقالب المخالفة، وتخصيص مقلب عمومي تابع لمجلس المدينة واعتباره المكان الرسمي المخصص لتجميع ونقل القمامة، وجرى تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على أعمال تطهير وتنظيف منطقة الخناصير بالكامل، والتعامل بالقانون مع المخالفين.

وأشار إلى أن إلقاء القمامة بوادي الخناصير كان يهدد بكارثة بيئية كونه أحد الوديان المنحدرة إلى مصب وادي أم رخا، وكان يقذف بالقمامة إلى بعض شواطئ المنتجعات السياحية عند تعرض المنطقة لسيول، وهذه المخالفات كانت تهدد الحياة البيئية بمياه خليج العقبة، لذا كان لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتطهير المنطقة بالكامل.

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