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انتحار مدرس لمروره بحالة نفسية سيئة في الشرقية

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انتحار مدرس لمروره بحالة نفسية سيئة في الشرقية انتحار مدرس لمروره بحالة نفسية سيئة في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:49 م الثلاثاء 02 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

تخلص مدرس من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بتناول حبة حفظ الغلال بمنزله بقرية "جميزة بني عمرو" بديرب نجم في الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العقيد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول "ح.إ.أ" 60 عامًا، مدرس، مُقيم بقرية "جميزة بني عمرو" التابعة للمركز، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المدرس انتحر بتناول قرص سام لمروره بحالة نفسية سيئة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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