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تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى من امتحانات النقل

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تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى من امتحانات النقل تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى من امتحانات النقل

مصراوي Masrawy

01:53 م الثلاثاء 02 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن امتحانات النقل للصف الثاني الثانوي العام جرت اليوم الثلاثاء، مرت بهدوء وسط إجراءات احترازية ووقائية، دون تلقي شكاوى.

وأوضح وكيل الوزارة أن 763 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي العام، أدوا اليوم الامتحانات في مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق إلكترونيًا على مستوى المحافظة، وأدى طلاب وطالبات المنازل والدمج الاختبارات ورقيًا بإجمالي 41 طالبًا وطالبة.

وتابع: "أدى 4331 طالبًا امتحانات النقل اليوم، بواقع 1115 بالصف الثاني الثانوي الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، و3216 بالصف السادس الابتدائي.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد وكيل الوزارة سير امتحانات النقل للصف السادس الابتدائي بمدارس "الزعيم السادات الابتدائية، ونجيب محفوظ الابتدائية، والثانوية التجارية بنات" في إدارة طور سيناء التعليمية.

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