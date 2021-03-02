تقديراً لدعمه للرياضة بشكل عام.. اتحاد الكاراتيه يهدي وزير الرياضة الحزام الأسود الفخري

★ ★ ★ ★ ★

تقديراً لدعمه للرياضة بشكل عام واتحاد الكاراتيه بشكل خاص، قدّم الاتحاد السعودي للكاراتيه الحزام الأسود الفخري للأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

وسلم الحزام الأسود رئيس اتحاد الكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص بمكتب وزير الرياضة، الذي قدّم الشكر والعرفان لوزير الرياضة على دعمه واهتمامه للكاراتيه الذي أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات كان آخرها أول ميدالية ذهبية أولمبية عن طريق البطل محمد العسيري في أولمبياد الشباب الأخير الذي أقيم في الأرجنتين بجانب تحقيق العديد من الميداليات في دورات الألعاب الآسيوية الأولمبية، وكذلك تحقيق العديد من الميداليات في البطولات العالمية القارية والدولية والإقليمية.وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي