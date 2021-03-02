محافظ بورسعيد: الاعتماد على العمالة الداخلية بالمناطق الصناعية

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تخفيض أعداد العاملين بالمناطق الصناعية من خارج المحافظة من 35 ألف عامل إلى 22 ألف.

وأشار المحافظ، خلال تفقده سير الامتحانات بعدد من مدارس التعليم الفني، إلى أن ذلك قابله بالطبع زيادة في أعداد أبناء بورسعيد العاملين بالمناطق الصناعية، وهو نتاج تجربة التعليم المزدوج، ومبادرة التعاون بين رجال الأعمال والمدارس الفنية.

وأكد "الغضبان" استمرار تدريب طلبة التعليم الفني داخل الكيانات الاقتصادية الكبرى ببورسعيد، ليجري تأهيلهم لسوق العمل عقب تخرجهم.