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"مدقات ومعديات".. الفرق الطبية تستقل "عربات الكارو" لتطعيم الأطفال بكفر الشيخ- صور

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"مدقات ومعديات".. الفرق الطبية تستقل "عربات الكارو" لتطعيم الأطفال بكفر الشيخ- صور "مدقات ومعديات".. الفرق الطبية تستقل "عربات الكارو" لتطعيم الأطفال بكفر الشيخ- صور

مصراوي Masrawy

12:54 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، صورًا لفرق طبية من المشاركين في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تستخدم "عربات الكارو، والمعديات"، لتأدية مهام عملهم ببعض القرى.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، أن الصور المنتشرة بخصوص الفرق الطبية حقيقية، والأمر يعود إلى تهالك الطرق، وعدم توفير وسائل مواصلات، في الأماكن المحرومة من الخدمات.

وقال المصدر، إن هناك معاناة حقيقية في عمل الفرق الطبية المنتشرة على مستوى محافظة كفر الشيخ، وخاصة الموزعين للعمل في القرى الصغيرة، فهناك من يضطرون للسير مسافات طويلة لتأدية عملهم، ورغم الصعوبات فهم ملتزمون بمواصلة العمل لتطعيم الأطفال

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