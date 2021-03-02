"الفاميه" سبب هدمه.. كل ما تريد معرفته عن البيت الزجاجي بكورنيش الإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أزالت محافظ الإسكندرية، مطعم وكافيتريا "4X4" الشهير بـ "البيت الزجاجي" بطريق الكورنيش، ضمن خطة لهدم كافة المنشآت الحاجبة لرؤية البحر.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن "البيت الزجاجي" الواقع على شط البحر مباشرة، وتحديدًا بمنطقة لوران بحي شرق الإسكندرية.

- مطعم وكافيه "البيت الزجاجي" بطريق الكورنيش مملوك للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، وعرف بهذا الاسم كونه جرى تشيده بالكامل من الزجاج.

- افتتح المطعم في عهد اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية الأسبق، وتحديدًا في 24 يونيو 2010.

- طرح في مناقصة عن طريق حق الانتفاع لمدة تصل إلى 10 أعوام، بدءًا من يونيو 2010 مقابل 5.7 مليون جنيه.

- في 5 فبراير 2018، أعيد طرحه في مزايدة علنية مرة أخرى بعد انتهاء مدة استغلاله، في عهد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية الأسبق.

- اقتصرت مدة حق الانتفاع بالبيت الزجاجي هذه المرة على 3 أعوام فقط.

- تنافس في المزايدة عدة مستثمرين بعد تسديد قيمة التأمين المؤقت التي بلغت - وقتها- 500 ألف جنيه، قبل أن يحسمها أحدهم ويطلق عليه اسم كافيه "4X4".

- عقب انتهاء مدة التعاقد نهاية فبراير الماضي تفاوضت المحافظة مع المستأجر لتحويله إلى زجاج شفاف لا يحجب رؤية البحر بدلًا من الأزرق "الفاميه" لكنه رفض- بحسب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

- باشرت المحافظة، أمس، أعمال هدم كافيه ومطعم "البيت الزجاجي" بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بين المحافظة والمستأجرين.

- أجريت أعمال الإزالة بطريقة هندسية تعتمد على تفكيك الألواح الزجاجية، لإعادة تركيبها في موقع آخر –لم يجر تحديده- شرط أن لا يحجب رؤية البحر- وفقًا لما ذكره المحافظ.