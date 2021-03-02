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مصرع 2 وإصابة 12 آخرين في سير بالمنيا

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مصرع 2 وإصابة 12 آخرين في حوادث سير بالمنيا مصرع 2 وإصابة 12 آخرين في سير بالمنيا

مصراوي Masrawy

12:53 م الثلاثاء 02 مارس 2021

المنيا- محمد النادي:

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 12 آخرين، اليوم الثلاثاء، في سير متفرقة ببني مزار وديرمواس وأبوقرقاص في محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل، ببني مزار، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 3.

كما أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بآخر بطريق فرعي بقرية "أسمو العروس" بديرمواس.

وأُصيب 3 أشخاص نتيجة وقوع حادث تصادم ميكروباص بتوك توك بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني حسن في أبوقرقاص.

كما أُصيب طالبين في حادث أمام الحي المتميز بالمنيا الجديدة، وجرى نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالوقائع.

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