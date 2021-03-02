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بتكلفة 8 ملايين جنيه.. رصف طريق "منيا القمح– مشتول السوق" بالشرقية

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بتكلفة 8 ملايين جنيه.. رصف طريق "منيا القمح– مشتول السوق" بالشرقية بتكلفة 8 ملايين جنيه.. رصف طريق "منيا القمح– مشتول السوق" بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:53 م الثلاثاء 02 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، أعمال استكمال رصف طريق "منيا القمح – مشتول السوق"؛ بنطاق مركزي منيا القمح، ومشتول السوق، بطول 3 كيلو مترات، بتكلفة 8 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 35 مشروعًا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بإجمالي أطوال 174.6 كيلو متر، وبتكلفة مليار و706 مليون جنيه.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه شدد على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال، ومراعاة الجودة في العمل طبقًا للمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات، ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.

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