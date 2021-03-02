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وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد أعمال فرق التطعيم ضد شلل الأطفال

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وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد أعمال فرق التطعيم ضد شلل الأطفال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد أعمال فرق التطعيم ضد شلل الأطفال

مصراوي Masrawy

12:46 م الثلاثاء 02 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خط سير حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالمراكز الطبية بـ" بهتيم، وبهتيم المطور، وعثمان، وبيجام بشبرا الخيمة".

ومر وكيل الوزارة، على الوحدات الصحية بأبوالغيط، وبهادة بالقناطر الخيرية، وأجرى جولة على الفرق الثابتة والمتحركة لمتابعة استراتيجية عمل الحملة.

وأصر وكيل الوزارة على الصعود إلى الشقق لسؤال الأهالي والاطمئنان على وصول فرق التطعيم إليهم.

رافق وكيل الوزارة كل من الدكتور عبدالعاطي عبدالعليم مستشار منظمة الصحة العالمية بالقليوبية، والدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، والدكتور محمود راجح مسئول التطعيمات بالمديرية.

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