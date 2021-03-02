البدء في رفع كفاءة ورصف طريق القرى السياحية بمدينة رأس سدر

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جنوب سيناء- رضا السيد:

بدأت محافظة جنوب سيناء، أعمال تطوير ورصف المرحلة الأولى بطريق المنتجعات والقرى السياحية بمدينة رأس سدر، والتي تشمل أعمال رصف وازدواج الطريق و إنارته.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن العمل جاري لتطوير الطريق بطول 5 كيلو مترات، وتوسعته ليشمل اتجاهين، كل اتجاه يضم حارتين وتبلغ عرض كل حارة 2.5 مترًا، بتكلفة 47 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مدينة رأس سدر في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى توفير الاعتمادات المالية من هيئة التعمير وهيئة التنمية السياحية، بحيث تتكفل هيئة التعمير برصف وازدواج الطريق، بينما تتكلف هيئة التنمية السياحية بالإنارة.