أخبار عاجلة

نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد لجان امتحانات النقل بالمدارس

Print
بالصور.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد لجان امتحانات النقل بالمدارس بالصور.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد لجان امتحانات النقل بالمدارس

مصراوي Masrawy

12:29 م الثلاثاء 02 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

أجرى عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة عزبة البرج ودمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان وامتحانات طلاب النقل بالمرحلة المرحلة الابتدائية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وتفقد وكيل الوزارة، لجان الامتحانات بمدارس رأس البر الابتدائية، ومدرسة نوتردام الخاصة، لمتابعة سير الامتحانات، واتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

واطمأن وكيل الوزارة على سير الامتحانات اللجان، وعدم وجود شكاوى من الامتحان المتعدد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

شبكة عيون الإخبارية