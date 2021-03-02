بالصور.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد لجان امتحانات النقل بالمدارس

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

أجرى عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة عزبة البرج ودمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان وامتحانات طلاب النقل بالمرحلة المرحلة الابتدائية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد وكيل الوزارة، لجان الامتحانات بمدارس رأس البر الابتدائية، ومدرسة نوتردام الخاصة، لمتابعة سير الامتحانات، واتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

واطمأن وكيل الوزارة على سير الامتحانات اللجان، وعدم وجود شكاوى من الامتحان المتعدد.