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فريق عراقي شهير يخصم 25% من عقود لاعبيه لسوء النتائج

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فريق عراقي شهير يخصم 25% من عقود لاعبيه لسوء النتائج فريق عراقي شهير يخصم 25% من عقود لاعبيه لسوء النتائج
سعيًا لإيقاف نزيف النقاط والعودة إلى دائرة المنافسة على الدوري

فريق عراقي شهير يخصم 25% من عقود لاعبيه لسوء النتائج

أقدمت إدارة نادي الشرطة العراقي، أحد أبرز الأندية العريقة في العاصمة بغداد، والملقب بـ"القيثارة"، على خصم 25% من قيمة عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقابًا على سوء النتائج في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري، والذي يحمل درعه الشرطة.

وجاء القرار في ضوء اجتماع طارئ عقدته إدارة النادي في مقره ببغداد، ناقشت خلاله مسيرة فريقها في الدوري العراقي، وبحث أسباب تردي النتائج؛ لا سيما في الجولات الأخيرة، التي أدت إلى تراجع حامل اللقب إلى المركز الثالث في لائحة الترتيب العام لفِرَق البطولة برصيد 37 نقطة خلف غريميه التقليديين (القوة الجوية المتصدر بـ47 نقطة، والزوراء الثاني بـ40 نقطة)، بعد مضيّ 21 جولة من البطولة.

وبحسب البيان؛ لم تغفل إدارة الشرطة، أهمية تحديد "المقصّرين"؛ فعمدت إلى توجيه إنذار نهائي لـ"بعض" اللاعبين الذين لم يقدموا الأداء المطلوب منهم لخدمة مسيرة فريقهم في مباريات عدة ضمن الدوري العراقي الممتاز، مع "التحذير" من أن العقوبة ستكون "أشد" في حال بقي الحال كما هو الآن من التراجع في الأداء والنتائج، وعدم استعادة "الشرطة" مكانته المستحقة في لائحة الترتيب العام لفِرَق البطولة التي يشارك فيها 20 فريقًا.

وعللت الإدارة قرارها بخصم 25% من عقود لاعبيها، بضرورة إيقاف نزيف النقاط، والعودة من جديد إلى دائرة المنافسة على درع الدوري؛ بما يليق باسم وشهرة وتاريخ فريق الشرطة الذي يضم في صفوفه مجموعة كبيرة من لاعبي منتخب العراق الوطني.نادي الشرطة العراقي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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