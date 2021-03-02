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قرار بحظر تحويل الجراجات والبدرومات إلى مخازن في الشرقية

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قرار بحظر تحويل الجراجات والبدرومات إلى مخازن في الشرقية قرار بحظر تحويل الجراجات والبدرومات إلى مخازن في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:25 م الثلاثاء 02 مارس 2021

الشرقية- فاطمة الديب:

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة ،2021 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية بالالتزام بحظر تحويل الجراجات والبدرومات إلى مخازن أو أنشطة تجارية وخلافه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في ضوء القانون.

وأضاف القرار، إلى أنه في حالة امتناع المالك أو من يمثله أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شغل العقار أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص له توجيه إنذار لهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنًا الأعمال المخالفة، والتوصيات اللازمة، وعلى المالك أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال تنفيذ ما ورد بالإنذار خلال شهر من تاريخ إعلامهم وإفادة الجهة الإدارية بذلك.

واستكمل المحافظ: "في حالة عدم التنفيذ يجري العرض علينا لإصدار قرار بتنفيذ الأعمال عن طريق من تعهد إليه الجهة الإدارية على نفقة المتسبب بالإضافة إلى 10% مصروفات إدارية، ويجري التحصيل عن طريق الحجز الإداري في حالة امتناعهم عن السداد طبقًا لنص المادة 143 من اللائحة التنفيذية للقانون".

وأضاف كتاب المحافظة، أنه في حال ارتكاب أي مخالفات بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال عن المالك أو اتحاد الشاغلين يجري اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة (محضر مخالفة - قرار تصحيح أو إزالة) وإعلانه بإزالة المخالفة وفي حالة عدم التزامه يجري التنفيذ بمعرفة الجهة الإدارية على نفقة المخالف طبقًا لنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية للقانون، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة وحزم.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الكتاب الدوري الصادر جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء لاجتماع مجلس المحافظين رقم 24 المنعقد بتاريخ 23 فبراير الماضي.

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