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محافظ أسيوط: مشروعات كثيفة العمالة للحد من الهجرة غير النظامية

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محافظ أسيوط: مشروعات كثيفة العمالة للحد من الهجرة غير النظامية محافظ أسيوط: مشروعات كثيفة العمالة للحد من الهجرة غير النظامية

مصراوي Masrawy

12:14 م الثلاثاء 02 مارس 2021

أسيوط- محمود عجمي:

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللوائح المالية والإدارية لمشروعات كثيفة العمالة، وبنية أساسية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بتكلفة إجمالية بلغت 68 مليون جنيه.

جاء ذلك وفقًا للبروتوكول الذي جرى توقيعه بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والممول من الاتحاد الاوروبي، عن طريق تنفيذ مشروعات بنية أساسية ومشروعات كثيفة العمالة والتشغيل للحد من البطالة.

وأشار محافظ أسيوط إلى اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمشروعات التي سيجري طرحها لتنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، منها مشروع رفع كفاءة وتبطين بعض الترع بمراكز أبنوب والبدارى وديروط ومراكز أسيوط بمبلغ 25 مليون جنيه، ومشروع رصف وتمهيد الطرق بتلك المراكز بتكلفة 14 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع توصيل مياه الشرب لبعض القرى وتطوير وصيانة 4 مدارس بأسيوط وديروط بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع تطوير حي غرب أسيوط بـ 13 مليون جنيه.

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