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السجن المشدد لشقيقين متهمين بالاتجار في الهيروين بالشرقية

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السجن المشدد لشقيقين متهمين بالاتجار في الهيروين بالشرقية السجن المشدد لشقيقين متهمين بالاتجار في الهيروين بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:58 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية،اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير ذكي، معاقبة شقيقين بالسجن المشدد 6 أعوام لأحدهما وعامين للآخر، لاتهامهما بحيازة الهيروين بقصد الاتجار.

البداية ترجع للقضية رقم 4695 لسنة ،2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان ، بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، بضبط "فرج.أ." 3 عامًا، صاحب كافتيريا وشقيقه "محمد" 27 عامًا، جزار مقيمين دائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن 228 جراما بقصد الاتجار.

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