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تدين استهداف الحوثيين إحدى قرى الجازان

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مصر تدين استهداف الحوثيين إحدى قرى الجازان السعودية تدين استهداف الحوثيين إحدى قرى الجازان

مصراوي Masrawy

12:15 م الثلاثاء 02 مارس 2021

القاهرة - أ ش أ

أدانت جمهورية العربية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، بالمملكة العربية الشقيقة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من الأشقاء السعوديين واليمنيين المُقيمين بالمملكة، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

وأكدت مصر مُجددًا -في بيان صحفي لوزارة الخارجية- على دعمها الكامل والمستمر، حكومة وشعبًا، لما تتخذه السعودية من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما أعربت مصر عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.

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