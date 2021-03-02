مكتبة الإسكندرية تبدأ تعليم فن "التلي" الفرعوني ببيت السناري

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد البدري:

ينظم قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل للشباب لتعليم فن "التلّي" الفرعوني، على مدار شهر مارس الجاري، في مقر بيت السناري الأثري التابع للمكتبة بالقاهرة.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن الورشة تتناول التعريف بفن "التلي" أحد الفنون الفرعونية القديمة التي توارثتها الأجيال، ويجري التعريف بكيفية استخدام خيوط التلي الفضية في تطريز قطع القماش القطنية، وطريقة توظيف الخيوط في تزيين الملابس والمفروشات.

وأضاف البيان أن الورشة تهدف إلى الحفاظ على الفن المصري الأصيل من الاندثار، وتعليم المشاركين هواية وحرفة ذات رأس مال بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير، وتشجيع وتدعيم كل من له هواية تتعلق بالأعمال اليدوية.