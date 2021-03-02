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محافظ القليوبية: نسبة وصول الطلاب لمنصة الامتحانات الإلكترونية بلغت 95%

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محافظ القليوبية: نسبة وصول الطلاب لمنصة الامتحانات الإلكترونية بلغت 95% محافظ القليوبية: نسبة وصول الطلاب لمنصة الامتحانات الإلكترونية بلغت 95%

مصراوي Masrawy

11:53 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه جرى السيطرة على مشكلات الوصول لمنصة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بنظام التابلت للصفين الأول والثاني الثانوي، ووصلت نسبة الوصول للمنصة على مستوى المحافظة اليوم الثلاثاء، خلال امتحان مادتي الأحياء للعلمي والفلسفة والمنطق للأدبي، 95% على مستوى المحافظة، وسجلت إدارة بنها التعليمية نسبة 100%.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ ترافقه سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للاطمئنان على سير الامتحانات في مدرسة النور للمكفوفين ببنها.

وتابع المحافظ الامتحان والذي يجري ورقيا لطلاب ذوي الهمم على طريقة برايل، مشددًا على أهمية توفير الجو الملائم للطلاب لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

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