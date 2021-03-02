إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية بجامعة طنطا

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الغربية- مروة شاهين:

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية لإعداد الدراسات العلمية والأبحاث والخطط والبرامج والدراسات الاستراتيجية المستقبلية اللازمة لحل المشاكل الفنية والاجتماعية، وفق منظور علمي لمساعدة متخذ القرار.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن المركز الجديد تساهم دراساته في خدمة محافظة الغربية بدعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بالدراسات والتخطيط ووضع الخطط.

وأكد الدكتور زكي، أهمية دور مراكز الدراسات الإستراتيجية في نشر الوعي بين الأفراد وتعزيزه ودور التخطيط الاستراتيجي وتأثيره على صانعي القرار وتحديد الأولويات، لافتًا أن المركز الجديد سيقوم بإجراء دراسات تحليلية واقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالاعتماد على دراسات وبيانات موثوقة تساهم في التوصل لحلول عملية للمشكلات.