مياه المنيا: دورة تدريبية حول تطبيق متطلبات الأيزو 17025 بالمعامل

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، دورة تدريبية عن تطبيق متطلبات الأيزو 17025 الخاصة بالمعامل، بحضور 40 كيميائيًا لتأهيل 5 معامل للحصول على شهادة الاعتماد الأيزو.

وقال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن الدورة جرت بالتعاون مع برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية (IWSSTA).

وأوضح الشهاوي، أن المعامل المستهدف تأهيلها، هي المعمل المركزي لمياه الشرب، والمعمل المركزي لتحاليل مياه الصرف الصحي والصناعي، ومعمل محطة كدوان، ومعمل محطة عرب الزينة فرع سمالوط، ومعمل محطة علي باشا فرع مطاي.