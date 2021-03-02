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أفغانستان تؤيد بيان الخارجية حول تقرير الكونجرس عن "جريمة خاشقجي"

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أفغانستان تؤيد بيان الخارجية حول تقرير الكونجرس عن "جريمة خاشقجي" أفغانستان تؤيد بيان الخارجية حول تقرير الكونجرس عن "جريمة خاشقجي"
رحّبت بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة لمحاكمة مرتكبي الجريمة

أفغانستان تؤيد بيان الخارجية حول تقرير الكونجرس عن

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية، عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية الذي تَضَمّن رفضًا لما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به.

ورحّبت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة العربية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال جمال خاشقجي على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية؛ مشيرة إلى أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة لتقديم مرتكبي الجريمة للقانون، وتحقيق العدالة بهذا الخصوص، وقالت: إننا نقدر ونثمّن تلك الجهود وندعمها.

وأكدت أن دور المملكة مهم للغاية في مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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