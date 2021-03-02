إصابة 6 أشخاص في انهيار منزلين بقرية النمسا في الأقصر- صور

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الأقصر- محمد محروس:

أصيب 6 أشخاص اليوم الثلاثاء، في انهيار جزئي بعقارين متجاورين، بقرية النمسا في إسنا جنوبي محافظة الأقصر.

تلقى مدير أمن الأقصر اللواء خالد عبد الحميد، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إسنا، بانهيار عقارين كل منهما يتكون من طابقين بقرية النمسا، وسقوط عدد من المصابين.

انتقل لمكان الحادث إبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وتبين من الفحص أن العقارين بناء قديم يتكون كل منهما من دور أرضي وطابق علوي، وحدث انهيار بأجزاء من السقف والجدران، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص من قاطني العقارين، وجرى نقلهم لمستشفى إسنا التخصصي، لتلقي العلاج.

وقال عبدالرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، إنه جاري رفع الأنقاض وإزالة الأجزاء الخطرة، ووضع الحواجز الحديدية حول العقارين لتأمين المواطنين.

حرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.