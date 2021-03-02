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أسوان تفوز بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري

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أسوان تفوز بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري أسوان تفوز بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري

مصراوي Masrawy

11:25 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

أسوان– إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري، ضمن أفضل ٣٠ مدينة على مستوى العالم، وسيجري النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح المحافظ أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة ضمن ٢٧٣ مدينة من٦٠ دولة، منهم ١٧٥ مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية، ليجري بعد ذلك اختيار أفضل ٣٠ مبادرة تعزز الابتكار الحضري.

وانطلقت جائزة قوانغتشو عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي اتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب تعزيز الازدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.

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