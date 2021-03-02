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بعد انتداب لجنة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على آثار بكفر الشيخ

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بعد انتداب لجنة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على آثار بكفر الشيخ بعد انتداب لجنة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على آثار بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

11:20 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

تسلمت نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المنتدبة من هيئة الآثار المصرية، بشأن فحص تمثالين جرى العثور عليهما في منزل، أثناء التنقيب عن الآثار.

وتبين من تقرير اللجنة، أن التمثالين الذين جرى التحفظ عليهما واحدًا منهما بجسد إنسان من القدماء المصريين، برأس حيوان، والثاني عبارة عن مفتاح الحياة، غير أثريين، ولا يخضعا لهيئة الآثار كونهما مقلدين، فيما أثبتت اللجنة أن الحفرة التي كان يجري التنقيب فيها تعد من أعمال حفر التنقيب عن الآثار، والمنزل نفسه، والمنطقة الكائن فيها لا تحتوي على أي آثار.

وكان المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، أمر بانتداب لجنة ثلاثية من الهيئة العامة للآثار، لفحص التمثالين المضبوطين داخل منزل بقرية إصلاح شالما لبيان أثريتهما من عدمه.

كما أمر مدير النيابة، بفحص الحفرة التي جرى التنقيب فيها عن الآثار داخل المنزل، لبيان عما إذا كانت حفرة للتنقيب عن الآثار، وعما إذا كان المنطقة الكائن فيها المنزل، أو منطقة مجاورة لها تحتوي على آثار من عدمه، وإعداد تقرير بذلك، وعرضه على النيابة العامة.

وعُثر على تمثالين، أحدهما طوله 50 سنتيمترًا وآخر على شكل مفتاح الحياة الفرعوني، يُشتبه في أثريتهما، فيما جرى التحفظ على المضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأن المضبوطات، وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة على المكان نفسه.

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