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تأجيل طعون 15 متهمًا في "أحداث السفارة الأمريكية" لـ6 أبريل

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تأجيل طعون 15 متهمًا في "أحداث السفارة الأمريكية" لـ6 أبريل تأجيل طعون 15 متهمًا في "أحداث السفارة الأمريكية" لـ6 أبريل

مصراوي Masrawy

11:36 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر طعن 15 متهما في قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم، فبراير العام الماضي، لجلسة 6 أبريل المقبل، للاطلاع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت متهم بالسجن المؤبد، لإدانته بالاشتراك في أحداث العنف التي وقعت في محيط السفارة الأمريكية، يوم 22 يوليو 2013، وارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، كما عاقبت 14 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومتهم بالسجن 7 سنوات، فيما برأت المحكمة متهما واحدا مما أسند إليه.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة آخرين والشروع في قتلهم، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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