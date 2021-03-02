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صحة سوهاج: تطعيم 86% من المُستهدفين بحملة شلل الأطفال

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صحة سوهاج: تطعيم 86% من المُستهدفين بحملة شلل الأطفال صحة سوهاج: تطعيم 86% من المُستهدفين بحملة شلل الأطفال

مصراوي Masrawy

11:16 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، تطعيم 796 ألف و101 طفل في اليوم الأول والثاني بنسبة 86% من مُستهدف حملة شلل الأطفال، على مستوى مدن ومراكز وقرى ونجوع المحافظة، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت "حامد" أنها عقدت اجتماعًا، مساء أمس الاثنين، حضره كل من الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، بحضور كل من الدكتور عمرو العرشي مسئول التطعيمات بالمديرية، الدكتور مصطفى والي مشرف الوزارة، محمد ضيف مراقب الأوبئة بالوزارة ومفتشو الحملة والمراقبون الصحيون المشاركون بالحملة، لمناقشة ما جرى من أعمال خلال اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

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