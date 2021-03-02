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في يوم واحد.. تحصيل 12 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

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في يوم واحد.. تحصيل 12 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في يوم واحد.. تحصيل 12 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

مصراوي Masrawy

11:01 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط ١٢١٢١ شخصا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد ١٢٠٣٤ شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال ٨٧ شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير ٥٦٩ مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط ١٧٩ قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات ١٣٢٥ شيشة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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