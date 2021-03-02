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سيدة أعمال مصرية يونانية تتبرع بـ 20 ألف يورو لمبادرة "حياة كريمة"

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سيدة أعمال مصرية يونانية تتبرع بـ 20 ألف يورو لمبادرة "حياة كريمة" سيدة أعمال مصرية يونانية تتبرع بـ 20 ألف يورو لمبادرة "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

11:03 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

قدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خالص الشكر إلى كاترين صوفيانو -سيدة الأعمال المصرية اليونانية- على دعمها الكبير للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، حيث أعلنت صوفيانو تبرعها بمبلغ قدره ٢٠ ألف يورو، وهو ما أعلنته الوزيرة خلال أولى لقاءات مبادرة "مصرية بـ100 راجل" الذي عقد أمس الإثنين الأول من مارس 2021.

وثمنت مكرم دعم كاترين صوفيانو، قائلة إنه ينم عن مشاعر ولاء وانتماء كبيرة لمصر بما يؤكد أن مبادرة "إحياء الجذور" مازالت تجني ثمارها من قبل أبناء الجالية اليونانية التي كانت تعيش في ، إذ أن صوفيانو ولدت وعاشت في مصر وقدمت لها الكثير مثلما قدمت لليونان، مشددة سيادتها على أن مصر ملتقى للثقافات والحضارات لأنها تجمع العديد من الجاليات على أرضها على مدار تاريخها.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن صوفيانو سبق أن شاركت أيضا في تكاليف ترميم كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانة اليونانية الأثرية الكائنة بوسط القاهرة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ35 لمنتدى المرأة الاقتصادي الذي استضافه المجلس القومي للمرأة برئاسة دكتورة مايا مرسي في مارس 2020، ما يؤكد أن صوفيانو نموذج مشرف للمرأة المصرية بالخارج.

وأضافت الوزيرة أنها قامت بالتواصل مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لاختيار القرية التي سيوجه لها الدعم الذي قدمته كاترين صوفيانو لمبادرة "حياة كريمة".

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