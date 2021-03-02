"صحة دمياط": نستهدف تطعيم ٢١٥ ألف طفل ضد شلل الأطفال

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، أنه يجري متابعة الوحدات والفرق الثابتة والمتحركة، بالإدارات الصحية ضمن حملة تطعيم شلل الأطفال.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه وجه الفرق بالانتهاء من المستهدف والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعمل مسح شامل للمربعات السكنية للتأكد من تطعيم الأطفال من سن يوم إلى ٥ أعوام.

وتستهدف الحملة الأطفال من سن يوم إلى ٥ أعوام للمصريين وغير المصريين وإجمالي مستهدف المحافظة ٢١٥٢٣٧ طفلًا، وعدد الفرق الثابتة ١٤٢ والمتحركة ٧٩١ مدربين على معايير مكافحة العدوى والتطعيمات.