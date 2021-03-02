أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"صحة دمياط": نستهدف تطعيم ٢١٥ ألف طفل ضد شلل الأطفال

Print
"صحة دمياط": نستهدف تطعيم ٢١٥ ألف طفل ضد شلل الأطفال "صحة دمياط": نستهدف تطعيم ٢١٥ ألف طفل ضد شلل الأطفال

مصراوي Masrawy

10:30 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، أنه يجري متابعة الوحدات والفرق الثابتة والمتحركة، بالإدارات الصحية ضمن حملة تطعيم شلل الأطفال.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه وجه الفرق بالانتهاء من المستهدف والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعمل مسح شامل للمربعات السكنية للتأكد من تطعيم الأطفال من سن يوم إلى ٥ أعوام.

وتستهدف الحملة الأطفال من سن يوم إلى ٥ أعوام للمصريين وغير المصريين وإجمالي مستهدف المحافظة ٢١٥٢٣٧ طفلًا، وعدد الفرق الثابتة ١٤٢ والمتحركة ٧٩١ مدربين على معايير مكافحة العدوى والتطعيمات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية