الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بتل الفرما في شمال سيناء

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الانتهاء كم أعمال التطوير التي شهدتها منطقة تل الفرما التاريخية بشمال سيناء، في إطار مشروع مسار العائلة المقدسة.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير جرت بعد الدعم المادي المقدم للمحافظة بمبلغ 6 ملايين جنيه للانتهاء من التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.

وقال المحافظ، إن الأعمال شهدت رصف الطريق المؤدى إلى النقطة المهمة في المسار بطول 4 كم وإنارتها وتشجيرها وتوصيل خط مياه عذبة لها، وإقامة لوحات إرشادية ومظلات لاستراحة الزائرين وتحسين مستوى الخدمات وإنشاء سور يحيط بالمناطق الأثرية، ورفع كفاءة الطرق الداخلية المؤدية إلى كنائس تل الخزان- مدينة الفرما" بطول 5.5 كم.