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ضبط 30 طن مخلل فاسد في مصنع غرب الإسكندرية- صور

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ضبط 30 طن مخلل فاسد في مصنع غرب الإسكندرية- صور ضبط 30 طن مخلل فاسد في مصنع غرب الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

10:20 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

شن حي العامرية أول في الإسكندرية، حملة مكبرة على المحال والمصانع، لضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأعلن حي العامرية أول، اليوم الثلاثاء، أن الحملة استهدفت مصنع مخلل بمنطقة مرغم بحري بالقرب من مصرف غرب النوبارية.

وأضاف الحي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 30 طن زيتون ومخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجاري استمرار الحملات التموينية على الأسواق، للحفاظ على صحة المواطنين.

كانت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية ضبطت أمس، 300 كيلو جرام من أسماك "القراض" السامة أو "الأرنب" المحظور صيدها أو تناولها، في حملة بسوق الحضرة القبلية.

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