بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد سير الامتحانات بمدارس التعليم الفني

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من مدارس التعليم الفني.

وشدد المحافظ، خلال جولته بمدرستي أحمد زويل والزهور الصناعية بنات، على أن الدروس الخصوصية خطر يهدد الطلاب، كونها تؤدي لزيادة انتشار وباء فيروس كورونا، وتؤثر بالسلب على شخصيتهم وتنمية قدراتهم المختلفة، مؤكدًا استمرار حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على مستقبل وصحة أبنائنا.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات، والتشديد على ارتداء الكمامات وعدم تبادل الأدوات، والحفاظ على مسافات التباعد.