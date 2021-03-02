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3019 طالبًا بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني الأحياء والفلسفة بشمال سيناء

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3019 طالبًا بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني الأحياء والفلسفة بشمال سيناء 3019 طالبًا بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني الأحياء والفلسفة بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

10:16 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان اليوم الثلاثاء أن 3019 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي في شمال سيناء، يؤدون امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق، في 29 مدرسة ثانوية إلكترونيًا.

وأشار حمزة رضوان وكيل الوزارة، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية في العريش وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

وأضاف رضوان ، إنه جرى تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على الشكاوى التي تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، يضم عددًا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.

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