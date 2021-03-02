محملة بزيت الطعام.. إصابة سائق في تصادم سيارتين بالشرقية- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب سائق، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل، إحداهما مُحملة بشُحنة زيت طعام بطريق "بلبيس– العاشر من رمضان" الصحراوي بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل، إحداهما مُحملة بشُحنة زيت طعام، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة المحملة بالزيت بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.